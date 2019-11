Une couronne de miss pour la Guinée en Angleterre

Aminata Dabo 22 ans résident à Londres, diplômée d’un Bachelor en sciences sociales d’études infantiles et adolescentes. Avec pour rêve de faire du modelling un jour, Aminata s’était fixée un objectif en début d’année 2019. Celui de sortir de sa zone de confort pour surmonter son manque de confiance en soi. Mais le modelling étant un domaine très convoité en Grande-Bretagne, compétition très dure, elle décidera alors de participer au concours Miss Prise of Africa 2019 dès que l’opportunité s’est présentée.

A ce concours de beauté, 14 candidates ont été pré-sélectionnées pour représenter 11 pays africains. Miss Pride of Africa organisée à Londres était à sa troisième édition le samedi 02Novembre 2019.

Une décision pour simplement briser la glace entre elle et le public, de se découvrir elle-même. Jamais Aminata n’avait pensé pouvoir pousser jusqu’à être la miss de l’année après sept semaines de préparation en compagnie des autres candidates avec des participations à des événements pour la cause des femmes tel que Black Women in Business.

« Ma fierté pour ce prix n’aurait été aussi grande sans le soutien de ma famille et de la communauté que je ne connaissais pas vraiment auparavant. La soirée fût belle ; à part le défilé j’ai eu à démontrer la danse Doundoumba que j’avais apprise en quelques jours avec l’aide de ma tante. Mon rêve est en partie réalisée, a travers cette expérience j’ai appris à me découvrir en tant que femme, j’ai surmonté une certaine peur de l’audience. Mon prix est un voyage en faveur d’une ONG de mon choix.

J’ai choisi ACIS « All Children In School » dont la fondatrice est guinéenne et basée ici à Londres mais avec des actions à travers la Guinée. Une ONG qui vient en aide à l’éducation des enfants dans les zones rurales depuis 2017. » Très bientôt je serai en Guinée.