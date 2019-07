Une délégation émiratie chez Alpha Condé : un investissement de 10 milliards dollars dans les mines et infrastructures...

Une mission économique du gouvernement des Emirats arabes unis séjourne dans notre pays depuis cet après-midi.

Objectif, consolider et renforcer la coopération économique entre la Guinée et les Emirats Arabes Unis d’une part, composé d’une douzaine de dirigeants du fonds d’investissement public, des sociétés publiques et privées, la délégation émiratie conduite par Mohamed Hassan Al Suwali, directeur général de Abu Dhabi Développement Holding, a été reçu par le chef de l’Etat le Professeur Alpha CONDE ce soir même au Palais Sékhoutouréya.

Pendant son séjour de 24h, la mission économique des Emirats Arabes Unis discutera avec le gouvernement guinéen des opportunités d’investissement dans le secteur des mines et des infrastructures portant notamment sur un portefeuille de projet de plus de 10 milliards de dollars US sous forme de partenariat public privé.

A rappeler que cette mission est placée sous le leadership du Président Alpha CONDE et suite aux différentes visites que le Premier Ministre a effectuées ces derniers temps aux émirats Arabes Unis.

