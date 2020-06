Une Guinéenne bloquée à Dakar depuis 3 mois, lance un SOS aux autorités de Conakry 

Depuis l’annonce de la fermeture de l’aéroport de Conakry, plusieurs Guinéens vivent malgré eux, à l’extérieur du pays. C’est le cas de Fatoumata Diallo, qui reste bloquée dans la capitale sénégalaise depuis plus de 3 mois. Selon cette guinéenne qui était partie accompagner sa maman pour un rendez-vous médical, elle n’arrive plus à tenir le coût de la vie de Dakar.

« C’est ma maman qui était malade, elle avait beaucoup souffert en Guinée et son cardiologue se trouve ici à Dakar. Elle ne pouvait même pas marcher, même lorsqu’on venait ici à Dakar. Elle était soutenue par deux personnes pour pouvoir embarquer dans l’avion. Donc nous sommes venues, on a fait le traitement, au moment où on s’apprêtait pour rentrer à Conakry, nous avons appris que l’aéroport de Conakry a été fermé et depuis lors, nous sommes bloquées ici », a-t-elle expliqué au micro de Mediaguinee.

Voulant rentrer au pays après les soins médicaux de sa maman octogénaire, Fatoumata Diallo se dit prête à payer son billet d’avion. Pour ce faire, elle sollicite l’aide des autorités guinéennes pour faciliter son retour.

« Nous n’avons aucune famille à Dakar, nous avons pris une maison en location, nos parents apportent de l’argent et nous nous débrouillons avec ça pour vivre. Mais c’est très compliqué pour nous, parce que nous ne sommes pas habitués à la vie de Dakar. Alors nous demandons à l’État de nous venir en aide, en trouvant simplement un avion. Le reste nous pouvons le faire nous-mêmes parce que nous sommes prêts à payer nos billets. Ma maman a plus de 80 ans, elle a envie de rentrer mais impossible », indique-t-elle.

A ce jour, près de 500 Guinéens sont bloqués dans la capitale sénégalaise. Les autorités de Conakry peinent pour le moment à prendre des mesures idoines pour faciliter leur retour.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74