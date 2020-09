Une importante concertation prévue ce dimanche, 13 septembre 2020 à Siguiri

Dans l’optique du développement de la préfecture de Siguiri, un cadre de concertation s’ouvrira à travers une assemblée générale ce dimanche 13 septembre 2020 à Siguiri.

C’est la maison des jeunes de Siguiri qui servira de lieu pour la tenue de cette première grande Assemblée générale préfectorale sur le défis et préoccupations de développement de Siguiri par le Cadre de concertation pour le développement de Siguiri qui est composé des fils ressortissants de la localité. Cette Assemblée réunira toutes les entités et couches de la préfecture pour discuter des problèmes épineux de cette préfecture.

Pour l’un des initiateurs de cette Assemblée, Dorah Aboubacar KOITA, acteur de la société civile ” cette assemblée est la suite logique d’une mission de consultation et d’échanges qui a séjournée à Siguiri du 28 juillet au 08 Août 2020 suite aux revendications qui ont secoués la ville. Elle portera essentiellement sur les questions saillantes de Siguiri et l’union sacrée entre ces fils et filles. L’objectif est de permettre à toute la population d’être au même niveau de compréhension des différentes questions de développement, harmoniser les défis et préoccupations afin de favoriser la stabilité sociale de cette préfecture et impulser son élan de développement de façon civilisée et coordonnée.”

A ajouter que la première mission de consultations du CCDS a été salutaire et a bénéficié de l’adhésion des populations, car ayant été un cadre où toutes les sensibilités sociales de cette zone aurifère ont été écoutées sur les enjeux de développement de la préfecture.