Une inoubliable déculottée ! (Par Sidiki Cissé)

Le FNDC (Front Nuisible à la Démocratie et à la citoyenneté) a échoué. Dans son entêtement à poursuivre son insensée et infructueuse campagne de discrédits et de délations contre les institutions de la République, il vient de prendre une retentissante et humiliante baffle.

En effet, dans l’ignorance totale des principes et règles qui régissent les relations d’Etat à Etat d’une part, et d’Etat à institutions internationales de l’autre, ce “machin” politique de l’opposition radicale s’est imprudemment lancé dans le montage et l’expédition de dossiers grotesques à usage externe, et dans la diffusion de Fake News pour la consommation intérieure. Ces machinations avaient pour seul et unique but de susciter des doutes autour de l’authenticité de l’invitation faite par l’UIP (Union Inter Parlementaire) à l’Honorable Damaro, Président de l’assemblée Nationale, doutes qui pouvaient, selon la vision du Front, conduire cette organisation à se rétracter.

Cette méconnaissance des subtilités des relations internationales est à l’origine du coup de sabot du mois qui vient d’être décerné au FNDC. Comme il fallait s’y attendre, en répondant à la demande de clarification sollicitée par l’Honorable Damaro, la Présidente de l’UIP affirme :

– le Parlement guinéen issu des élections du 22 mars 2020 figure bel et bien dans les bases de données de l’institution. Il est donc reconnu par elle, et le Président en est Honorable Amadou Damaro Camara.

-l’authenticité de la lettre d’invitation adressée au Président de l’Assemblée Nationale.

-réitérer l”invitation à participer au sommet de l’UIP qui se fera par visio-conférence au mois d’août, pour raison de pandémie à la covid-19.

Cette prétention ridicule du FNDC à se prendre pour ce qu’il n’est pas, à vouloir se hisser à un niveau qu’il ne peut atteindre, nous rappelle cette fable de La Fontaine sur « la grenouille qui veut se faire aussi grosse qu’un bœuf ». Cette mégalomanie qui caractérise cette “grenouille FNDC” la fera éclater comme la grenouille de la fable.

Quand est ce que l’opposition radicale guinéenne comprendra -t-elle que la solution aux problèmes guinéens se trouve en Guinée, et non dans les tintamarres inutiles à l’International ?

Vivement que cette dernière humiliation lui serve de leçon !

A défaut, tant pis pour elle et à la prochaine déculottée !

SIdiki Cissé, Fria