Une mère accouche de jumeaux deux fois en un an

Alexzandria Wolliston, une habitante de Floride, a donné naissance à des jumeaux à deux reprises en 2019. Son gynécologue était stupéfait : “Elle avait plus de chances de gagner à la loterie que d’avoir des jumeaux deux fois.”

2019 a été une année riche en naissances pour la famille Wolliston. En mars, Alexzandria a mis au monde des jumeaux : Mark et Malakhi. Les deux adorables garçons se portant bien, l’Américaine avait décidé avec son mari de tenter immédiatement d’avoir un autre enfant. L’impensable s’est alors produit : elle est tombée enceinte de nouveaux jumeaux, encore deux garçons. Kaylen et Kaleb ont vu le jour en décembre. Les quatre progénitures sont aujourd’hui en bonne santé.

“Ces bébés sont un cadeau du ciel. J’ai l’impression que mes grands-mères m’ont donné leurs bébés du ciel. Elles ont toutes les deux perdu des jumeaux et j’ai eu deux jumeaux. Il fallait que ce soit ainsi. Je me sens très chanceuse”, a-t-elle réagi auprès du média régional WPTV.

Sur 1.000 bébés nés aux États-Unis, 33 sont des jumeaux. Les médecins d’Alexzandria étaient les premiers étonnés. Son gynécologique maintient qu’elle avait statistiquement plus de chances de gagner à la loterie nationale cette année. Alexzandria a indiqué qu’elle était heureuse d’avoir empoché le jackpot à la “loterie des jumeaux”. La Floridienne a précisé qu’elle n’a, pour le moment, pas l’intention d’agrandir davantage sa famille.

This Florida woman gave birth to two sets of twins in one year. Doctors told her she had better chances of winning the lottery. https://t.co/NP4rbLcmcC pic.twitter.com/ls0dxjOwHG

— CNN (@CNN) January 7, 2020