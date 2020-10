Une mission diplomatique internationale à Conakry : ce que l’on sait…

Une Mission diplomatique internationale, composée du président de la Commission de la Cedeao l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, du représentant du secrétaire général des Nations Unies le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas, de la commissaire affaires politiques de l’UA la Burkinabè Cessouma Minata Samate et celui de la Cedeao le Béninois Francis Béhanzin, est arrivée hier dimanche à Conakry pour tenter de calmer les tensions dans le pays après l’élection présidentielle qui a donné Alpha Condé vainqueur dès le 1er tour avec plus de 59% des voix.

Appelée ‘’mission de diplomatie préventive’’, cette délégation débute ce lundi ses travaux.

A l’entame, elle rencontre le ministre des Affaires étrangères, Mamadi Touré, ensuite elle se dirige chez l’opposant Cellou Dalein Diallo à Dixinn qui conteste toujours sa défaite à la présidentielle du 18 octobre dernier.

La délégation aura des rencontres avec la Commision électorale nationale indépendante (Ceni), les ministres de l’Administration du territoire et de la décentralisation et celui de la Sécurité et de la protection civile. La Mission rencontrera, sauf dernière décision, le président Alpha Condé et le tout sera clôturé par un point de presse.

Focus