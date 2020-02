Une mission du FNDC attaquée à Kissidougou : Francis Haba de l’UGDD accuse le RPG

Une délégation composée de partis politiques membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a été victime d’attaque ce mercredi, 18 février à Kissidougou, en Guinée forestière.

Joint au téléphone par Médiaguinee, Pépé Francis Haba, président de l’Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (UGDD) qui était de la délégation est revenu sur cette attaque qui a fait, dit-il, des blessés et plusieurs véhicules endommagés.

‘’Depuis quelques jours, nous avons décidé au sein du FNDC que certains leaders originaires de la Guinée forestière partent pour redynamiser les structures du FNDC dans les préfectures de la Forêt. Nous avons bougé à bord de deux véhicules hier, la mission est composée de 7 partis politiques, il y a l’Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (UGDD) dont je préside, le Bloc libéral (Bl)de Faya Millimouno, Nos valeurs communes d’Etienne Soropogui (…) On est rentrés à Kissidougou la nuit hier. Les fédérations de nos partis politiques, les responsables du FNDC de Kissidougou ainsi que les autres partis politiques de l’opposition se sont joints à nous (Ufdg, UFR, PEDN). Donc, on a fait un premier entretien tard la nuit, et on a déroulé le programme de notre mission ce matin. Donc, on a commencé par l’église catholique où on a prié avec les fidèles. Après, on a quitté et allés à l’église protestante pour faire la même chose. Quand on a quitté l’église protestante, on voulait aller rencontrer les sages kissis et les autres coordinations des ressortissants des autres préfectures. En cours de chemin, on a vu une centaine de jeunes armés de pierres et de machettes qui nous attendaient là-bas. Nous, on était derrière le deuxième véhicule, les véhicules de Faya Millimouno et Jacques Bonimy ont été pris à partie, ils ont cassé les pare-brises. Donc, on a préféré rebrousser chemin et on est allés se garer dans une station-service pour prendre le carburant et pour voir comment on peut poursuivre notre mission. On était poursuivis, on a vu une dizaine de motos derrière nous et une petite voiture Almera garer. Et, ils ont commencé à nous menacer. Nous avons vu deux pickups remplis de gens et de pierres venir vers nous. Ils ont commencé à nous jeter des pierres et attaquer des véhicules. Entre temps, il y en avait qui ont bloqué la route de Conakry et d’autres ont bloqué pour ne pas qu’on avance’’, a-t-il relaté.

Selon lui, cette attaque est perpétrée par des responsables locaux du Rpg Arc-en ciel, appuyés par des hommes en tenue.

« Ces gens-là sont connus parce qu’on était avec les fédéraux de l’UGDD et du Bloc Libéral qui les ont reconnus. Ce sont des responsables du RPG appuyés par des militaires habillés en civil parce que les jeunes nous ont dit qu’ils reconnaissent des pickups qui appartiennent aux gendarmes à Kissidougou. Puisqu’on n’a pas pu identifier quelqu’un mais, c’est Dieu qui nous a sauvés. Nos véhicules sont complètement caillasés. Personnellement, je suis blessé à la main. Et, la seule façon de continuer la mission, c’est de changer les véhicules. On vient quelque part pour nous mettre à l’abri et voir si on peut trouver quelques véhicules pour continuer la mission puisse qu’il y a des structures qui nous appuient » a-t-il dit. Ajoutant que ces actes n’affaibliront pas leur combat pour la défense de la Constitution en vigueur depuis 2010.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57