Une mobilisation accrue pour un accès égal à la culture pour tous

Dans le cadre de son engagement et ancrage en Guinée, la Fondation Orange Guinée, depuis sa création, accompagne des projets visant l’émergence de talents, la préservation et valorisation du patrimoine artistique et culturel.

En juin, elle annonçait le Prix du Livre Guinéen, un prix en partenariat avec YouScribe, afin de traduire sa volonté d’œuvrer pour la promotion des talents littéraires et de l’édition locale.

Dans cette même dynamique, en début Aout, de nouveaux partenariats étaient signés : avec La Muse pour la détection des talents à travers MusiShine et, pour favoriser le développement d’une culture générale au sein de la jeunesse, le Club Question pour Un Champion.

Le Prix Du Livre Guinéen . Pour cette 1ère édition, 18 romans ont été proposés. La présélection – faite par le comité de lecture composée d’auteurs et critiques littéraires d’une association partenaire, Litterasphere, a permis de retenir dix ouvrages…👇👇