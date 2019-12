Une organisation africaine appuie la Codenoc : ‘’l’adoption d’une nouvelle constitution devrait être applaudie’’

C’est un grand soutien que vient de bénéficier les partisans de l’adoption d’une nouvelle constitution en République de Guinée. Ce lundi, 09 décembre, la Mission Conjointe d’Observation Electorale de la Diaspora Africaine en Europe et du Groupe Agir Europe-Afrique, organisation Africaine pour le respect des institutions, a rendu visite aux responsables de la Coalition Démocratique pour la Nouvelle Constitution (CODENOC). La rencontre s’est déroulée dans l’enceinte du nouveau siège de la plateforme dans la commune de Kaloum.

L’objectif visé par l’organisation africaine basée en France, était de rendre publique une lettre ouverte quelle adresse au peuple de Guinée, et à travers laquelle elle apporte son soutien au changement constitutionnel.

Appréciant l’idée de proposition d’une nouvelle constitution, les délégués de La Mission Conjointe d’Observation Electorale de la Diaspora Africaine en Europe et du Groupe Agir Europe-Afrique ont invité la population guinéenne à aller au référendum pour voter ‘’OUI ou NON”.

‘’Dans le cadre particulier de la Guinée, l’adoption d’une nouvelle constitution en lieu et place de cette qui est actuellement en vigueur, concoctée sous la transition militaire pour conduire le pays à la normalité, devrait être applaudie. Si le peuple n’est pas d’accord avec l’adoption d’une nouvelle constitution, il lui appartiendra de la rejeter en volant purement et simplement NON au référendum dans les urnes, sans besoin de violence’’, a dit Dr Louis Philippe Diffo, secrétaire permanent.

Dans cette note dont MEDIAGUINEE détient copie, La Mission Conjointe d’Observation Electorale de la Diaspora Africaine en Europe et du Groupe Agir Europe-Afrique ‘’exhorte donc le peuple de Guinée à exercer son pouvoir souverain pour rejeter le projet de constitution qui est en cours lors du référendum si tant est qu’il y est opposé. Sans avoir le besoin de mettre en mal la marche du pays vers le développement en détruisant les infrastructures durement acquises, en faisant tourner au ralenti son économie et en occasionnant des morts’’.

Poursuivant, l’organisation se dit indigner du silence des organisations africaines face à la situation qui prévaut en Guinée.

‘’A l’endroit de la communauté internationale en particulier la CEDEAO, La Mission Conjointe d’Observation Electorale de la Diaspora Africaine en Europe et du Groupe Agir Europe-Afrique dénonce le silence qui est observé sur la situation sociopolitique en république de Guinée. Nos missions disent que c’est maintenant qu’il faut agir pour désamorcer la situation et accompagner ce pays dans sa marche démocratique.

La Mission Conjointe d’Observation Electorale de la Diaspora Africaine en Europe et du Groupe Agir Europe-Afrique condamne cette attitude de la communauté internationale qui, au lieu d’aider à sauvegarder la paix et la quiétude stabilité, attend que la situation dégénère pour organiser de nombreux sommets, de signature d’accords de paix et pour envoyer de l’aide l’humanitaire’’, a-t-il dit.

Les responsables de la CODENOC, plateforme qui regroupe des partis politiques et organisations de la société civile favorables à la tenue du référendum ont, par la vox du ministre d’Etat des transports Aboubacar Sylla, apprécié cette visite avant de réitérer leur détermination à poursuivre leur combat jusqu’à l’adoption d’une nouvelle constitution.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57