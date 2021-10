Une sextape attribuée à un activiste fait le buzz : Bella Bah va porter plainte !

Plus de 72 heures, une sextape de 5 minutes 5 secondes attribuée au jeune activiste de la société civile guinéenne Abdoulaye Bella Bah, communément appelé Bella Bah, circulant dans les smartphones et dans les applications, provoque une vague d’indignation au sein de l’opinion

Interrogé par un de nos reporters, samedi, 16 octobre, Bella Bah, apparemment très en colère contre ce qu’il appelle une intoxication calomnieuse pour nuire à ma personne, faite par un groupe de jeunes, s’apprête à déposer une plainte par l’intermédiaire de son avocat, Me Salifou Béavogui à la Justice.

« C’est une intoxication calomnieuse, une atteinte à l’image, parce que ceux qui me connaissent me connaissent suffisamment, même si vous prenez le temps de bien visionner la vidéo, vous saurez très bien de quoi il s’agit. Mais il y a une volonté manifeste de ces personnes, de nuire et de ternir mon image. Donc il est extrêmement important que je porte plainte pour mon honneur, pour ma dignité afin que justice puisse être faite », a-t-il précisé.

Ce jeune activiste qui nie les faits et dit détenir toutes les preuves en sa possession, annonce déjà de porter une plainte contre 4 jeunes donnés proches de l »ancien parti au pouvoir.

«Alimou Satina Diallo, Karfamoriya Kaba, Sayon Mara, Ibrahima Kalil Kaba Mohamed Zaka Fakoly, plus deux sites dont Guinéetechonologie.com et Actualité de la Guinée », informe M. Bah dont les sorties sur la toile soulèvent très souvent assez de polémiques.

Mamadou Yaya Barry

622266708