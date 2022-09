Union Internationale de la Presse Francophone : la Section Guinéenne renouvelle son adhésion

Membre de l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) depuis 1992, la Section Guinéenne (UPF-Guinée) avec en tête Ibrahima Koné se maintien, au sein de cette structure planétaire qui est la plus grande association de presse francophone au monde. Comme l’en témoigne, le renouvellement de l’adhésion d’une poignée de ses membres au compte de cette année 2022.



Pour davantage marquer cette appartenance, l’UPF-Guinée était aussi présente aux 49èmes Assises organisées par le Bureau International à Benguerir au Maroc, du 25 au 27 juillet dernier, sous le thème : « Leadership féminin au sein des médias, rôle des médias dans le renforcement du leadership des femmes ».

Des Assises où, plus de 200 journalistes, éditeurs, experts et dirigeants de la presse écrite et audiovisuelle de pays francophones ont pris, activement part.

AGP