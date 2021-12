Union sacrée des Guinéens : Colonel Mamadi Doumbouya annonce la tenue des assises nationales

Dans son adresse à la Nation à l’occasion du nouvel ce vendredi 31 décembre 2021, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a annoncé l’organisation des assises nationales dès le premier trimestre de l’année 2022.

« Je vous annonce que courant le premier trimestre 2022, nous organiserons sur toute l’étendue du territoire national et dans nos ambassades à l’étranger, des assises nationales dénommées ‘’journées de vérités et pardon. Ces journées permettront de cerner l’ampleur et le contour du vaste chantier de construction de notre union sacrée », précise-t-il.

Mediaguinee