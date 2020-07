Université Ahmadou Dieng : l’élogieux parcours de Mamadou Pathé Dieng…

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ». Mamadou Pathé Dieng, c’est son nom, dirige l’université Ahmadou Dieng, l’une des plus prisées de la capitale Conakry. Son patriotisme et sa motivation de servir son pays le poussent à refuser plusieurs opportunités d’embauche.

Malgré les coups bas, Pathé, dont le parcours spécial et élogieux mérite d’être connu de tous, construit pierre après pierre son modèle en vue du développement de la Guinée. Réputé pondéré, honnête et professionnel, Dieng appartient à cette génération de jeunes guinéens qui pense qu’aucun sacrifice n’est de trop pour son pays.

« Après dix ans à la tête de l’Université Ahmadou DIENG, il a accompli, entre autres la multiplication des revenus de l’Institution par 13 en cinq ans, l’augmentation des effectifs de l’Institution de 154 à 5200 étudiants, l’accroissement des ressources humaines de l’Institution de 11 à 279 entre 2008 et 2017, la qualification de l’Institution sur le plan national (8eme sur 54 au classement national en 2011) et International, l’ouverture de trois nouveaux campus (Labé, petit Simbaya, Sonfonia et Sangoyah), l’adhésion de l’Institution au RI-DIPES-CAMES (Réseau International des Institutions Privées d’enseignement Supérieur Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur), la négociation et signature d’une dizaine de partenariats », indique une note parcourue par Mediaguine. Mais qui est ce jeune aux belles ambitions ?

Par Kalidou Diallo, correspondant à Coyah