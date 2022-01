Université Amadou Dieng : remise de diplôme aux étudiants de la 9è promotion du BTS, BT et CAP et à la 12è cohorte de la Licence

À l’université Amadou Dieng, la 12ème cohorte a reçu sa licence, alors que la 9ème cohorte de l’Institut de formation professionnelle recevait son diplôme de BTS, BT et CAP le dimanche 16 janvier 2022. La cérémonie qui a mobilisé parents d’élèves, corps professoral et autorités du système éducatif s’est déroulée au palais du peuple de Conakry.

Lors de cette cérémonie de remise de diplôme, le recteur de l’université, Dr Boubacar Koubia Diallo a dit ceci aux récipiendaires : « je demande courage et persévérance aux étudiants sortants, je vous souhaite bonne chance dans la vie et plein succès dans vos entreprises respectives. Je saisis ce moment pour remercier tous les enseignants chercheurs, les personnels d’appui scientifique et technique et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à l’obtention de ce taux de 93,97% de réussite à l’IFPAD et près de 93 69% cette année à l’université Amadou Dieng.’’

La fondatrice, Mme Hadja Ramatoulaye SOW, très satisfaite de la mobilisation, a expliqué de son côté : « La Fondation Amadou Dieng, à travers moi, saisis cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude au PM Lansana Béavogui et au Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour le soutien à l’initiative privée. Pour terminer, j’adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la formation des heureux récipiendaires.’’

Invité à cette cérémonie de remise de diplôme, le représentant du Ministère de l’Enseignement technique et professionnel a, au nom de son département, dit ceci : « Au nom du ministre de l’Enseignement technique et professionnel, j’adresse toutes mes félicitations et tous mes encouragements à la direction de l’école, au personnel enseignant et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l’encadrement et à la formation de cette 9ème cohorte. » Aux récipiendaires, il a indiqué: « je vous invite à faire bon usage de vos diplômes afin de valoriser l’institution de formation professionnelle de Amadou Dieng, ainsi que le métier pour lequel vous avez pris la lourde responsabilité d’execer.’’

Dr Momo, représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique à cette cérémonie a expliqué: ‘’Je remercie les autorités et tout le personnel de l’université A. Dieng, pour tous les efforts fournis pour hisser l’institution au niveau où elle se trouve aujourd’hui. À l’endroit des étudiants, je vous adresse les félicitations de mon département pour la formation réussie.

Au compte de l’année 2021, sur 548 candidats, 515 ont été admis, dont 348 lauréats au niveau de l’institut de formation professionnelle. Et sur 290 candidats inscrits, l’université Amadou Dieng a eu 272 admis, dont 50 avec la mention très bien, 133 avec la mention Bien et 89 passable.

À rappeler qu’à date, l’université Amadou Dieng a délivré 6703 diplômes de licences fondamentales et professionnelles, de Maîtrise en 12 cohortes et 2154 diplômes de BTS,BT, de BEP et de CAP en 9 cohortes depuis 2010.

Kalidou Diallo