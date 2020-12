Université de Conakry : de nouvelles infrastructures inaugurées par le Premier ministre

L’enceinte de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry a servi de cadre ce mercredi, 2 décembre 2020, à l’inauguration partielle de plusieurs infrastructures. C’était sous la présidence du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana qui avait à ses côtés des membres du gouvernement, des responsables de ladite université et une forte délégation de l’entreprise GUICOPRES conduite par son PDG, Kerfalla Camara ‘’KPC’’.

En cours de réalisation par l’entreprise ‘’GUICOPRES’’ pour un coût total de 185 milliards de francs guinéens, ces infrastructures une fois entièrement terminées, donneront une nouvelle image à la plus grande université guinéenne.

C’est pourquoi dans son intervention de circonstance, le PDG de GUICOPRES n’a pas manqué de mots pour apprécier cette initiative du Président de la République, Pr Alpha Condé d’avoir ainsi doté la Guinée d’infrastructures universitaires dignes.

« Les ouvrages concernés par ce présent contrat dont le montant s’élève à 185 milliards de francs guinéens sont : Un (1) bloc administratif en R+3 avec toitures couvertes ; deux (2) amphithéâtres de 700 places chacun ; un (1) bloc d’études en R+2 ; un laboratoire en R+4 ; un bâtiment R+2 pour la scolarité ; deux (2) écoles doctorales en R+1 ; un (1) restaurant ; un (1) palais de sport ; un (1) magasin de stockage ; du mobilier et équipements des bureaux ; de salles de classe et de laboratoire ; la rénovation du bâtiment principal ; de la salle des fêtes ; du bâtiment pharmacie ; du bâtiment géni civil ; du bâtiment géni mécanique ; l’achèvement du bâtiment informatique en R+2 ; l’extension du centre médical ; l’aménagement extérieur, voiries et réseaux divers », dira Kerfalla Camara dit ‘’KPC’’.

Poursuivant, il dira que cette cérémonie inaugurale qui concerne le bloc d’études, le bloc administratif et la scolarité est un témoignage incontestable de l’engagement du Président de la République à améliorer significativement le niveau de formation des étudiants guinéens d’un part, et à rehausser les conditions de travail du corps enseignant, d’autre part.

« Quatre (4) autres ouvrages seront remis dans un délai de trois mois et le reste des ouvrages suivra progressivement jusqu’en fin 2021 », a-t-il mentionné.

De son côté, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Aboubacar Oumar Bangoura fera savoir que « ces infrastructures ont été réalisées grâce à la volonté et à l’implication personnelle du président Alpha Condé pour améliorer les capacités d’accueil et de créer les meilleures conditions de travail aux étudiants et aux enseignants chercheurs », dira-t-il.

Plus loin, il a rappelé les axes stratégiques de son département qui s’articulent selon lui, autour de l’amélioration de la gouvernance, l’accès aux études supérieures, l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de la recherche, le développement des compétences, le renforcement du financement et la promotion de la coopération scientifique et technique.

Prenant la parole, le Premier ministre dira que c’est le point de départ d’une série d’inaugurations dans tout le système éducatif depuis la base jusqu’à l’université.

« Pour l’université de Conakry, monsieur le recteur, nous savons qu’il reste beaucoup à affaire (…) Les bâtiments sont vétustes parce qu’ils datent de plus d’un demi-siècle. Il a fallu le Professeur Alpha Condé pour changer cette donne. Nous allons poursuivre et toute cette université sera réhabilitée. La deuxième dimension, le recteur l’a dit dans son adresse, est essentielle. Si l’on veut améliorer le système éducatif, il faut créer un cadre physique approprié qui permette aux encadreurs enseignants et aux apprenants de se trouver à l’aise, les uns pour enseigner, les autres pour apprendre. Pour le Professeur Alpha Condé et pour son gouvernement, le système éducatif est le moyen le plus puissant de transformer les réalités sociétales de la Guinée pour la construction d’une Guinée que nous souhaitons tous meilleure dans l’unité de ses fils et la concorde de ses fils », dira entre autres Dr Ibrahima Kassory Fofana.

