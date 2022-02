Université de Kankan : c’est parti pour la paie des bourses d’entretien des étudiants

La paie des bourses d’entretien du premier trimestre a démarré ce mercredi 9 février 2022 à l’université de Kankan. Après avoir perçu leurs argents, ils sont nombreux les étudiants qui ont exprimés leur soulagement au micro de notre correspondant dans la localité.

Après plusieurs jours d’attente, les étudiants de l’université Julius Nyerere de Kankan, ont commencé à rentrer en possession de leurs bourses d’entretien ce mercredi. Michel Souleymane, est un étudiant qui se dit satisfait après réception de son argent :

« J’ai reçu mes 315 000 fg, donc je suis très heureux et content aujourd’hui. Parce qu’on avait des problèmes de loyer et d’autres petites difficultés financières à la maison. Bref, je suis très content. »

La situation était plus qu’alarmant au niveau de cette autre étudiante qui compte mettre cet argent à profit pour régler certains problèmes financiers. Doussougbè Condé :

« On a pris du crédit pour acheter des brochures qu’on n’a pas encore remboursé, mais comme on a reçu notre pécule, aujourd’hui, on va pouvoir faire le remboursement. Ce paiement coïncide à une crise que tout le monde connait, ce soir je n’avais même pas d’essence dans ma moto mais je vais acheter du carburant maintenant avec cet argent. »

Morikè Keita, lui, remercie les autorités universitaires mais déplore tout de même le retard accusé dans le paiement.

« J’ai reçu mon argent, je remercie les autorités mais il y a eu un retardement que je déplore, parce que pour être honnête l’argent que j’ai eu, je l’avais déjà mangé avant même que je ne reçoive. »

Pour rappel, nombreux sont les étudiants qui ont dénoncé le retard des bourses d’entretien. Ce paiement constituera pour eux, un véritable ouf de soulagement.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

