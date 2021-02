Université de Kankan : des étudiants en colère contre la non remise de leur diplôme

Contrairement aux étudiants des autres instituts d’enseignement supérieur du pays, les étudiants sortants de la 11ème promotion du système LMD de l’université Julius Nyerere de Kankan n’ont jusqu’à présent pas reçu leur diplôme de fin de cycle universitaire.

Selon une source proche du rectorat, ce retard est dû au décès du Recteur, Dr Sékou Kaba au mois de juillet 2020, mais ce dernier n’a toujours pas été remplacé. Ahmed Barry est un étudiant sortant du département Anglais :

« Apres plusieurs années passées sur le banc, si vous avez fini les études, vous êtes maintenant content de cela, voir même aller présenter le diplôme à la famille. Nous attendons notre diplôme depuis quelque mois. D’habitude, la remise des diplôme à Kankan ici s’effectuait au mois de janvier, et le mois de janvier est presque fini, on n’a pas encore reçu notre diplôme. Et depuis que le recteur est décédé, ils n’ont pas nommé un nouveau et cela aussi est la cause du retard de notre remise de diplôme », a-t-il expliqué.

Ce retard joue beaucoup sur les sortants, puisque c’est ces diplômes qui devrait leur permettre d’avoir des emplois. Certains expriment leur mécontentement à notre micro, c’est le cas d’Abdoulaye Cissé, étudiant sortant du département des sciences du langage :

« Concernant le retard de la remise de nos diplômes, franchement nous ne sommes pas contents actuellement. Parce que sans diplôme, on ne peut pas avoir accès à l’emploi. C’est un papier qui nous permettra de chercher l’emploi, donc son retard va beaucoup jouer sur nos programmes dans la recherche d’emplois. Donc nous sollicitons auprès des autorités éducatives de faire de leur mieux, pour pouvoir organiser les cérémonies de la remise que nous attendions tous », a-t-il laissé entendre.

La majeure partie des étudiants de l’université de Kankan viennent souvent des villes lointaines. Donc terminer le cycle et ne pas recevoir son diplôme sera un peu compliqué pour ceux-ci. Ousmane Diallo, ressortissant de Labé lance un appel à l’endroit des autorités universitaires :

« La remise des diplômes a beaucoup retardée. Moi, je lance un appel à l’endroit des autorités, ils n’ont qu’à procéder à la nomination d’un nouveau recteur pour que les étudiants sortants soient en possession de leur diplôme. Parce qu’actuellement, il y a beaucoup d’étudiants ici qui sont là à cause de leur diplôme. Il y a certains qui veulent rentrer chez-eux, mais ils ne peuvent pas partir sans leur diplôme, ils n’ont qu’à voir cela maintenant, pour que les gens soient en l’aise », a-t-il lancé.

Pour le moment, les autorités universitaires de Kankan misent sur le silence et font la sourde oreille vis-à-vis de la situation des sortants de la 11ème promotion.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09