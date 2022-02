Université de Kankan : des étudiants haussent le ton face au retard du paiement des pécules

Les bourses d’entretien du premier trimestre des étudiants des institutions d’enseignement supérieur du pays ne sont toujours pas payées. A l’université de Kankan, ils sont nombreux les étudiants en difficulté financière qui ont haussé le ton face à ce retard, qui d’ailleurs est devenu une habitude pour les autorités universitaires, rapporte notre correspondant dans la localité

A l’image de leurs camarades des autres universités, les étudiants de Kankan attendant toujours le paiement de leur pécule des mois de novembre, décembre et janvier. Un retard qui, selon eux, provoquerait plusieurs difficultés notamment financières à leur niveau. Mamadou Oury Diallo est étudiant en Semestre 5 du département histoire :

« Je dois payer à la fin de chaque mois le loyer et aussi à chaque fois que je dois venir à l’université j’emprunte le taximoto mais avec ce retard je suis confronté à des difficultés. Les autorités de l’université savent que nos conditions de vie ne sont pas favorables, puisque c’est à travers ces pécules que nous arrivons à joindre les deux bouts, on se demande pourquoi ça retarde. »

Cependant, aucune affiche permettant d’amener une lueur d’espoir sur le visage des étudiants n’est encore faite. Ce qui suscite une grande impatience chez Abdoulaye Condé :

« Quand ils vont nous payer ? A l’heure là on nous met la pression pour payer le loyer, on n’a plus d’argent pour emprunter les moyens de déplacement. Là où on quitte pour venir étudier s’il n’y a pas de moyen de déplacement on perd du temps, on peut venir en retard. Avec ces situations on souffre. »

Abdourahmane Diallo, un autre étudiant du département histoire, invite les autorités universitaires à accélérer le mouvement :

« Je demande aux autorités d’accélérer un peu les choses, ils doivent arrêter de retarder les choses de façon bureaucratique. Nous on ne peut pas comprendre cela, parce que nos situations sont très difficiles donc ils doivent accélérer et faire tout possible pour qu’on puisse avoir nos pécules à partir du 15 de ce mois de février. »

En attendant que cet appel ne tombe dans de bonnes oreilles, les étudiants de Kankan continueront à prendre leur mal en patience.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

