Université de Kankan : la remise des diplômes programmée pour le 12 août prochain

Après avoir validé les 30 matières du cycle de la licence, les étudiants sortants de la douzième (12è) promotion du système LMD de l’université Julius N’yéréré de Kankan rentreront très bientôt en possession de leurs diplômes.

Selon les informations que nous a confiées Dr Moustapha Sangaré, le recteur de ladite institution d’enseignement supérieur, la remise des diplômes se fera le jeudi 12 août prochain, elle sera couplée avec les opérations de paie de la dernière tranche des bourses d’entretien et des primes de séparation pour les sortants.

“A partir du jeudi 12 août, les opérations de paye et de la remise des diplômes débuteront à partir de 10 heure à l’université de kankan. Il y aura 20 guichet de payement pour les étudiants de la 1ère et de la 2ème année, plus 5 autres pour la promotion sortante. Eux ils auront des guichets spéciaux parce qu’ils doivent récupérer leurs diplômes, la prime de séparation en plus du pécule à la fois.”, a-t-il dit.

Depuis une dizaine d’années maintenant, les étudiants sortants devaient attendre plusieurs mois avant de recevoir leurs diplômes de licence, ce qui n’est pas le cas cette année.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan