Université de Kankan : le SNAESURS en grève, les cours perturbés sur le campus

C’est suite à la non prise en compte de leurs revendications faites quelques semaines avant l’ouverture des classes au compte de l’enseignement supérieur, dans lesquelles elle demande le départ non négociable du secrétariat général et du pool financier de l’université Julius Nyerere de Kankan, que l’antenne locale du syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) Kankan, a déclenché une grève de trois jours à compter de ce lundi 22 novembre 2021 au sein de ladite université.

Chose qui a créé un boycott total des cours sur le campus, toutes les salles de classes sont désertes, la quasi-totalité des étudiants qui avaient effectué le déplacement ont rebrousser chemin, dans la cour les quelques rares étudiants qui ne sont pas encore rentrés chez eux et qui sont pour la plupart ceux de la licence 1, y attendent dans l’espoir de voir les cours démarrer, au département (le bâtiment qui abrite les bureaux départementaux) tout est fermé.

Comme pour dire que cette première journée de grève du syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) est réussie, elle se poursuivra selon nos informations jusqu’au mercredi 24 novembre prochain.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.