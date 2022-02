Université de Kankan : le vice-recteur et le secrétaire général officiellement installés

Nommés par décret présidentiel il y a quelques jours, le nouveau secrétaire général et le vice-recteur des études de l’université Julius Nyéréré de Kankan, ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions ce mercredi 16 février 2022, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Cette installation a été présidée par des cadres venus du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation. Prenant la parole, le secrétaire général dudit Ministère a décliné l’objectif de leur présence. Dr Facinet Conté :

« Nous sommes venus installer nos nouveaux promus à l’université Julius Nyéréré de Kankan, à savoir le secrétaire général et le vice recteur chargé des études. Nous les avons dit que M. Le président de la République le Colonel Mamady Doumbouya a bien voulu faire confiance à l’équipe qui gère le Ministère de l’enseignement supérieur, c’est-à-dire Dr Diaka Sidibé et toute son équipe. Donc nous aussi nous leur faisons confiance, mais cette confiance ils doivent le mérité. Le message de Madame la ministre pour ces nouveaux promus c’est d’abord la bonne gouvernance, le rassemblement, l’imagination à travers les réformes porteuses et une université sans discrimination. »

Présent à la cérémonie, le secrétaire général sortant de l’université de Kankan a tout d’abord tenu a s’excuser pour tous les faux pas qu’il a eu à faire durant son règne, avant d’afficher sa ferme volonté de collaborer avec les promus. Dr Ansoumane Traoré :

« Je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu qui m’a donné l’opportunité de voir ce jour qui constitue une nouvelle étape dans ma vie. J’ai servi mon pays pendant 42 ans et je crois l’avoir fait en toute honnêteté. Je vous demande chers collègues de renforcer l’union pour que cette université puisse connaître un rayonnement encore plus grand. Au nouveaux promus de prendre les affaires à bras le corps et de s’insérer dans la vie de l’université pour que davantage de victoires soient obtenues. Je dis merci à tout un chacun de vous pour m’avoir soutenu durant les cinq (5) ans que j’ai passés en service ici. Je vous demande de vouloir excuser les quelques erreurs que j’ai eu à faire pendant l’exercice du pouvoir qui n’est du tout facile, il peut arriver que je heurte la sensibilité de certains, si cela a été le cas je demande humblement pardon. Bien que partant, je me mets à votre disposition et je reste à toutes les consultations qui pourraient éventuellement surgir ».

Lansana Touré, le secrétaire général entrant promet d’unir ses collaborateurs afin d’obtenir un résultat probant :

« J’ai d’abord un sentiment de reconnaissance pour la confiance que le président de la transition et son gouvernement m’ont porté en me nommant secrétaire général de l’université de Kankan. Je voudrais rassurer mes collaborateurs que seuls le travail, la loyauté et les qualités intrinsèques seront mes critères d’appréciation. Je ne ménagerai aucun effort pour l’atteinte des objectifs que nous nous fixerons. La mission est commune et la gestion est collégiale, le chemin que nous allons parcourir ensemble avec toutes les parties prenantes à savoir les encadreurs, enseignants et syndicalistes au bénéfice de tous ne sera pas facile, mais l’intérêt commun qui gardera nos actions nous galvanisera certainement vers l’atteinte de l’objectif recherché. »

Nommé vice recteur chargé des études en remplacement de Dr Abdoulaye Wotem Somparé muté ailleurs, Dr Moussa Fanta Kourouma remercie à son tour le Colonel Mamady Doumbouya :

« Je voudrais remercier très sincèrement M. Le président de la République le Colonel Mamady Doumbouya pour l’immense confiance qui m’a été accordée et à travers lui je voudrais remercier Madame la ministre de l’enseignement supérieur Dr Diaka Sidibé. La tâche sera certes difficile mais pas impossible à surmonter, c’est pour cela j’aimerais appeler tout un chacun à la cohésion. »

La cérémonie d’installation a connu la présence des autorités régionales, des enseignants chercheurs ainsi que le corps de l’encadrement de l’université Julius Nyéréré de Kankan dirigé par le recteur Pr Moustapha Sangaré.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09