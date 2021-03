Université de Kankan : les derniers moments de l’étudiant Dansoko, décédé en plein cours

Abdoulaye Dansoko, étudiant en administration des affaires, a rendu l’âme suite à une crise cardiaque, dans l’enceinte de l’université Julius Nyerere de Kankan ce vendredi 5 mars 2021, alors qu’il était en plein cours. Le drame s’est produit aux environs de 17 heures alors qu’il était venu suivre les cours du soir dans la salle SAREKO A.

Selon les explications de Lanceï Bérété, le chef de classe, le jeune Dansoko était bien portant jusqu’à ce qu’il s’écroule au sol suite à une crise: « On était en plein cours lorsque notre ami a piqué une crise cardiaque, il ne se sentait pas mal ni rien, ça été une grande surprise pour nous hier. Il est tombé deux fois, pour la première fois qu’il est tombé on l’a aidé à se relever, il s’est retrouvé après ça et on a continué à suivre le cours, lorsqu’il est tombé pour la deuxième fois on a tenté de le relever, mais cette fois-ci il n’a pu se retrouver, donc on l’a pris pour l’envoyer dehors croyant que c’était une simple perte de connaissance, on a versé de l’eau sur lui pour qu’il retrouve ses esprits mais en vain. Voyant qu’il ne se réveillait pas, on a appelé un employé de l’infirmerie, celui-ci est venu l’examiner et nous a dit de le conduire d’urgence à l’hôpital régional, ce qui fut fait. C’est dans les environs de 18 heures qu’on a appris qu’il était déjà mort ».

Abdoulaye Dansoko, originaire de Léro, dans la préfecture de Siguiri, est décédé à la fleur de l’âge alors qu’il n’avait que la vingtaine. Dans sa classe, bien que les étudiants aient répondu présent, aucun cours n’y a été effectué ce samedi, c’est la tristesse et la désolation qui y règnent.

« Vraiment, nous sommes en deuil aujourd’hui, on n’a pas fait de cours. On ne s’attendait pas du tout à ça, mais je prie Dieu qu’il ait pitié de lui et qu’il l’accueille dans son paradis éternel », dit-il.

Connu sous le sobriquet de “Dansoko le triomphateur”, le corps de ce jeune étudiant devrait être transporté dans la préfecture de Siguiri pour les cérémonies d’usage et l’enterrement.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

