Université de Kankan : les diplômes de licence remis aux ayants droit

Comme nous l’annoncions, les étudiants sortants de la douzième (12è) promotion du système LMD de l’université Julius N’yéréré de Kankan, sont entrés en possession ce jeudi, 12 août 2021 de leurs diplômes de fin de cycle universitaire. Ce, seulement quelques semaines après la fin des cours au compte de l’année universitaire 2020-2021.

Mais cette année à cause du contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19, aucune cérémonie de remise officielle n’a été organisée à cet effet. Après être rentré en possession du sien, Aboubacar Barry sortant du département sciences du langage exprime ses sentiments de satisfaction :

« Aujourd’hui, je suis en parfaite joie, parce que après avoir traversé trois années d’études pas du tout facile, avec le courage, la patience et la persévérance, je me vois aujourd’hui récompensé d’un diplôme de licence, je ne peux que me réjouir. »

Même sentiment chez Assetou Gakou, une étudiante qui figure parmi les lauréats de sa promotion, elle se dit fière de soi : « Je suis contente et fière de moi parce que les trois années n’ont pas été vraiment faciles, surtout avec les problèmes de logements, de nourritures, c’était très difficile. Mais par la grâce d’Allah, nous avons pu surmonter les épreuves. Donc je remercie mes parents qui m’ont soutenu et aussi mon mari. »

Dans les années antérieures, les étudiants sortants, après la validation de la licence, étaient obligés de rentrer chez et revenir quelques mois plus tard pour la remise de leurs diplômes, mais cette année est différente, le retrait des diplômes a été immédiate. Mamadou Oury Diallo apprécie cette innovation du nouveau recteur Dr Moustapha Sangaré :

« C’est une bonne chose envers les sortants, dans les années précédentes ils partaient dans leurs villes d’origines et revenir après trois (3) ou quatre (4) mois pour prendre leurs diplômes. Mais si désormais on fait ça en même temps pour que les gens rentrent avec leurs diplômes c’est ce que les parents aussi veulent. Donc j’apprécie beaucoup cette idée du recteur et je prie Dieu que ça continue comme ça. »

La paie des bourses d’entretien du dernier trimestre et des primes de séparation ont été fait en même temps que la remise de ces diplômes de licence à l’université Julius N’yéréré de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623770609