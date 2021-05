Université de Kankan : Qui est le nouveau recteur, Dr Moustapha Sangaré ?

Nommé par décret présidentiel ce jeudi soir, le nouveau recteur de l’université Julius Nyerere de Kankan est jusque là méconnu du grand public. Qui est vraiment Dr Moustapha Sangaré ? Notre correspondant basé à Kankan s’est intéressé à la biographie de l’homme.

Né dans la commune urbaine de Kankan en 1960, Dr Moustapha Sangaré le nouvel homme fort de l’université Julius Nyerere de Kankan, fut scolarisé dans les années 1967 à l’école primaire Falaye Traoré de Kankan où il fit ses études primaires. Après l’obtention de l’examen d’entrée en 7è année, il fréquenta le lycée-collège Almamy Samory Touré de Kankan où il effectuera son secondaire en série mathématique jusqu’à l’obtention du baccalauréat première et deuxième partie avant d’être orienté a l’université Julius Nyerere de Kankan en option physique-chimie.

Après ses cinq années d’études universitaires qui seront sanctionnées par un diplôme de maitrise avec mention excellent, Dr Moustapha Sangaré sera homologué au sein même de ladite université. Il y exercera avant de s’envoler peu après pour aller passer son doctorat en chine à travers une bourse d’étude post-universitaire qu’il a obtenu.

Il reviendra au pays en 2002 et sera nommé chef de chœur de chimie-physique au département de chimie avant de grimper quelques années plus tard au poste de chef dudit département. En 2009, il est nommé secrétaire scientifique du master après la création de celui-ci. Poste qu’il occupera cumulativement avec celui de chef de département jusqu’à sa nomination au poste de recteur par décret présidentiel. Dr Moustapha Sangaré est marié à trois femmes et père de neuf (9) enfants.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

