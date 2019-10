Université de Kindia : Dr Jacques Kourouma passe le témoin à Dr Daniel Lamah

La cérémonie de passation de service entre le recteur sortant et celui entrant a été effective ce lundi 21 octobre, à l’université de Kindia. Cette cérémonie de passation de service s’inscrit dans le cadre de la modernisation des institutions d’enseignement supérieur amorcée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

C’est dans la salle de conférence du rectorat, devant plusieurs autorités éducatives et locales que s’est tenue cette cérémonie de passation entre le nouveau recteur désormais de l’université de Kindia et celui sortant.

Dans son allocution, l’ancien recteur de l’Université de Kindia Dr Jacques Kourouma s’est exprimé en ces termes : « Je veux simplement remercier les uns et les autres. Ce moment solennel est une occasion pour moi de rendre hommage à Monsieur le ministre de l’ enseignement supérieur et de recherche scientifique par qui, je suis sa proposition, le président de la République qui m’ a fait confiance en me nommant il y a 3 ans dans ce service. Je voudrais souhaiter la bienvenue au nouveau recteur et à monsieur le secrétaire général qui l’accompagne. Mes remerciements aux autorités administratives de Kindia, aux sages et religieux de Kindia, aux femmes leaders de Kindia, la jeunesse de Kindia et à la population entière qui nous a accompagnés à accueillir les étudiants à l’université de kindia. Je ne veux pas terminer mon propos sans remercier sincèrement mes collaborateurs. Je leur dis grand merci. Je ne peux pas les quitter sans les magnifier et sans les remercier pour ces trois ans passés ensemble. Et c’est aussi l’occasion pour moi de vous dire de faire plus pour accompagner le nouveau recteur. Il faut le soutenir dans ses actions pour l’ encourager à chaque pas .Ne le laissez pas seul. Cette expérience m’a prouvé que c’est ensemble qu’on va avancer. C’est pourquoi, je vous le confie. Mais en retour, Monsieur le nouveau recteur, je vous invite aussi à les accepter chacun dans sa diversité, dans sa différence. Et arrivé à ce point, je dirais merci à tous ».

De son côté, le nouveau recteur de l’Université de Kindia, Dr Danniel Lamah, accompagné de son secrétaire général Dr Mamadou Billo Bah s’est dit satisfait de sa nomination et promet de redorer le blason de l’institution.

« Mon sentiment est un sentiment de satisfaction parce que j’ai bénéficié d’abord de la confiance des autorités et sur le terrain, nous avons vu qu’à l’interne que ce sont les étudiantes et les étudiants, les travailleurs, toutes catégories confondues sont satisfaits de notre arrivée ici. C’est vrai que c’est de la joie mais en fait, il faut être humble et avoir le sens de l’humilité, reconnaître qu’un bon résultat est un nouveau départ et c’est un défi qu’il faut relever. Ce défi, c’est un défi de devoir vis-à-vis des bénéficiaires directs qui sont des étudiants mais aussi des travailleurs à l’interne pour qu’à partir des résultats internes qu’on va réaliser ensemble qu’on puisse montrer à l’autorité hiérarchique qu’elle ne s’est pas trompée. Donc en termes de stratégies et de visions, nous allons être investis par des devoirs, nous devons travailler d’arrache-pied pour apporter des transformations positives au niveau de cette institution afin de soigner l’image de cette université par des résultats et de mettre tout le monde au travail dans un climat de confiance et de collaboration franche », rassure-t-il.

A noter que ces derniers temps, l’université de Kindia a connu moult manifestations des étudiants qui contestaient l’authenticité du doctorat du recteur sortant, Dr Jacques Kourouma.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

