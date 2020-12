Université de Kindia : les belles annonces du recteur Daniel Lamah

Les cours ont démarré depuis mardi 1er décembre 2020 à l’université de Kindia. Pour le bon déroulement des programmes cette année, les responsables de ce temple du savoir ont pris d’énormes dispositions. C’est ce qu’a dit ce mercredi 2 décembre 2020, le recteur de l’Université de Kindia, Professeur Daniel Lamah.

Comme indiqué par le gouvernement guinéen, l’ouverture des classes a été effective ce mardi 1er décembre 2020 sur toute l’étendue du territoire national. A l’Université de Kindia, située à Foulayah, un district relevant de la sous-préfecture de Damakania, il n’y a pas eu d’engouement autour de cette reprise. Pour cette année scolaire, le recteur de l’Université,professeur Daniel Lamah annonce des dispositions.

« Nous avons ouvert depuis hier et nous sommes à la phase des inscriptions et réinscriptions pour les licences 2 et 3. Pour cette nouvelle année universitaire, une commission a été mise en place dans toutes les facultés sous la coordination de la scolarité et des services administratifs de l’encadrement pour recevoir les étudiants pour les inscriptions administratives pédagogiques. Concernant les dispositions sanitaires, nous avions commencé par pulvériser tout l’établissement en prévision de la sécurité sanitaire. Donc de ce point de vue, nous sommes prêts à recevoir les étudiants et à commencer bien les cours », dit-il.

Ces dernières années, les étudiants de l’université de Kindia ont eu du mal à rallier la Fac par manque de bus universitaire.

Interrogé sur ce problème, le recteur de l’Université de Kindia répond en ces termes : « le déplacement de nos étudiants pour les cours qui commencent le matin ou bien ceux-là qui tiennent vers la fin très épuisants. Donc, il y a déjà un bus qui a été acheté et que nous attendons. Selon les dernières informations, c’est déjà embarqué dans le bateau et donc d’ici là certainement, nous aurons une autre nouvelle sur la présence d’un bus et que nous chercherons à renforcer parce-que nous avons beaucoup d’étudiants ».

Poursuivant son intervention, le recteur de l’Université de Kindia a lancé un appel à l’endroit des concessionnaires qui reçoivent les étudiants par manque de campus d’internat à l’université.

« C’est un devoir pour nous de continuer à formuler des plaidoyers à l’endroit des concessionnaires parce que pour le moment nous n’avons pas d’un campus d’internat pour les étudiants. Donc l’appel que je pourrais lancer à l’endroit de ces propriétaires, c’est de continuer de recevoir et de gérer correctement la vie de ces étudiants, car ils le font pour eux-mêmes et pour les enfants. Ces étudiants sont des enfants de la nation », a lancé Pr Daniel Lamah.

Pour cette année scolaire, l’Université de Kindia s’attend à titre prévisionnel, à un effectif de 10 mille étudiants qui seront pris en charge par à peu près 200 enseignants.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

