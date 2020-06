Université de N’zérékoré : les travaux de revêtement en gazon du terrain de football lancés par le recteur

Depuis sa nomination à la tête de l’université de N’zérékoré en remplacement de Ousmane Wora Diallo, Dr Oumar Keita ne cesse de redonner l’image de ce temple de savoir situé dans la commune urbaine à Nyankoyapkala.

Après avoir équipé les salles d’informatiques, l’aménagement de la cour de campus, rénovation des salles de classe, le recteur Dr Keita a lancé ce lundi le début des travaux de gazonnage du terrain de football en présence de plusieurs cadres ainsi que des étudiants qui étaient massivement mobilisés pour la circonstance.

Prenant la parole à cette occasion, le recteur est revenu sur la nécessité de la réalisation de cette infrastructure sportive.

« Le recteur de l’Université de N’zérékoré s’est fixé pour objectif, l’amélioration des conditions d’étude et de vie à l’université. Dans ce contexte, le sport occupe une place prépondérante et notamment le sport universitaire. Donc nous avons envisagé de créer un cadre convivial à tous les étudiants. De ce fait, le mini-stade que nous avons devrait être réhabilité et modernisé. Donc nous avons pris l’initiative d’engager ces travaux pour essayer de moderniser un peu ce stade pour le plus grand bonheur de tous les étudiants de N’zérékoré », précise t-il.

Promouvoir les ressources internes, tel est l’un des objectifs que s’est fixé le recteur. C’est pourquoi la réalisation de cette pelouse a été confiée au département génie environnement.

« Comme vous le savez, la vocation d’une institution d’enseignement supérieure, c’est de produire le savoir et le savoir faire. Nous avons à l’université de N’zérékoré une faculté de l’environnement qui regorge à son sein des compétences. Nous avons décidé de mutualiser la réalisation de ces travaux pour que la faculté de l’environnement puisse prendre en charge intégralement la réalisation de ces travaux. Ça permettait de faire montrer la compétence des cadres qui sont à l’interne mais aussi permettre à certains étudiants de renforcer leurs compétences pratiques liées aux théories enseignées dans les classes », a expliqué le recteur.

Pour sa part, le responsable du projet, Nouhan Keita et chef du département du génie de l’environnement en charge des travaux dira que les travaux dureront presque deux mois , avant de magnifier les efforts des autorités en charge de ladite université.

Quant aux étudiants bénéficiaires de toutes ces infrastructures, ils ont remercié les responsables de l’université, notamment le recteur pour son effort inlassable depuis sa nomination il y a moins d’un an pour la modernisation de leur terrain de football.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré