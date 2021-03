Université de Sonfonia : le ministre de l’Enseignement supérieur pointe des constructions anarchiques

Dans le cadre de sa visite du terrain entamée ce lundi, 22 mars 2021, à l’université Générale Lansana Conté de Sonfonia pour, dit-il, touché du doigt les réalités et difficultés auxquelles les étudiants et encadreurs sont confrontés. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique n’a pas manqué de dénoncer la manière dont les constructions sont faites dans l’enceinte de ladite université.

ABoubacar Sylla livre ses toutes premières remarques sur la plus grande université du pays. « La première des choses que je constate, c’est qu’il y a des constructions, je ne dis pas anarchiques, mais disparates. Il faut trouver un architecte. Il faut faire un plan de développement de l’université. Tous les bâtiments qu’on les projette sur les 10 et 15 ans à venir. Que l’on sache qu’est-ce qu’on construira ça et là. Qu’on n’improvise pas tous les jours. Dire qu’on a besoin d’un amphithéâtre, aller y a de l’espace par là et construit. Il faut envisager aussi une montée en hauteur. Quand on aura besoin des immeubles, on les construira niveau par niveau au file des ans et il faut un plan. On ne peut pas évoluer comme ça en improvisant perpétuellement », a-t-il signalé.

Face à cette remarque, le recteur de l’université Générale Lansana Conté de Sonfonia n’a pas tardé de réagir pour essayer de convaincre le ministre d’Etat. Selon Pr Amadou Koré Bah « tous les bâtiments que vous avez trouvé là sont des bâtiments de la police que nous avions hérités. A part les amphithéâtres, rien n’a été construit par l’université depuis 2005. Nous avons construit cinq (5) amphithéâtres. Et ces amphithéâtres quand même sont en ligne et obéissent une certaines normes. Il y a deux ou trois des amphithéâtres qui sont un don personnel du président de la République », a-t-il mentionné.

Yamoussa Camara

