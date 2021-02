Université de Sonfonia : les programmes de licence et master en commande publique validés

La salle de réunion de l’université Général Lansana Conté de Sonfonia a servi de cadre ce jeudi, 25 février 2021 à une rencontre d’échanges qui a abouti à la validation des programmes de licence et master en commande publique.

L’élaboration de ces programmes qui seront bientôt effectifs dans cette université, est une initiative de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) en partenariat avec le département en charge de l’Enseignement supérieur à travers l’université Général Lansana Conté de Sonfonia et visent à relever les défis récurrents liés au problème de formation et de professionnalisation des cadres.

Cette validation s’est déroulée en présence du recteur, Pr Ahmadou Oury Koré Bah, du Directeur général de l’ARMP, Jonas Mukamba Kadiata Diallo, du représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur, des conseillers de l’autorité de régulation et de plusieurs autres cadres des deux entités (ARMP et université de Sonfonia).

Les objectifs de ces programmes de licence et master sont nombreux dont de développer chez l’apprenant des compétences professionnelles dans le domaine de la passation, du contrôle et de la régulation des marchés publics et des partenariats publics-privés.

Dans son intervention de circonstance, Pr Ahmadou Oury Koré Bah, recteur de ladite université n’a pas manqué de mots pour remercier les autorités du Ministère de l’Enseignement supérieur et celles de l’ARMP pour le choix porté sur son institution pour exécuter ces deux programmes d’études.

Poursuivant, il s’est penché sur ce qui sera fait par son université pour la mise en place rapide desdits programmes.

« Pour la mise en place de ces programmes, nous allons commencer par mobiliser les ressources humaines qui pourront répondre à nos attentes en terme de recherche et de formation. Ensuite, de créer le cadre conviviale en relation avec notre partenaire (ARMP) pour que ce travail puisse se dérouler conformément aux recommandations qui ont été faites par l’autorité au niveau des marchés publics et au niveau de l’université. Nous sentons que c’est un devoir sacré que nous devons réaliser ces programmes. Parce que c’est par confiance qu’on nous a mis à l’œuvre et nous allons donc produire les résultats attendus à la satisfaction de tous les partenaires et conformément aux recommandations qui sont faites. Ce partenariat est parti d’une sollicitation du Directeur général de l’ARMP qui a rencontré le ministère de l’Enseignement supérieur et dernier a demandé à ce que nous soyons les porteurs de la création de ces deux programmes. Un programme de licence et un programme de master », a-t-il mentionné.

Pour le patron de l’ARMP, « cette séance de travail intervient à un moment où la Guinée vient d’adopter un nouveau code de marché public grâce la vison et le leadership du Président de la République, Pr Alpha Condé soutenu par son gouvernement et l’ARMP avec l’accompagnement des partenaires techniques (BAD, l’AFD, la BID et la BM). En sa qualité de premier magistrat du pays, le Président de la République accompagne les secteurs de la commande publique pour son adaptation aux nouvelles réalités », dira Jonas Mukamba Kadiata5 Diallo, avant que les récentes améliorations apportées au système national de la commande publique se déclinent sur quatre principaux axes.

Poursuivant, il dira que les récentes améliorations apportées au nouveau code des marchés publics ont amélioré la réduction du nombre d’intervenant et les raccourcissements des délais de passation des contrôles et du régulation de la commande publique en vue de la satisfaction des besoins de l’administration dans les meilleures conditions d’économie, d’efficience, d’efficacité et de transparence.

« La bonne mise en œuvre de ces deux programmes devra permettre aux apprenants de se doter des compétences relatives à ce nouveau corps de métier lié à la passation, au contrôle et à la régulation des marchés publics et de partenariat public-privé », dira-t-il, avant d’exprimer l’engagement et la détermination de sa direction à faire de ces deux programmes, une réalité.

Youssouf Keita

+224 666487130