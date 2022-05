Université Gamal de Conakry : des conseillers nationaux du CNT échangent avec encadreurs et étudiants

La célébration des 100 premiers jours du Conseil National de la Transition (CNT) continue à travers des panels pour expliquer aux Guinéens la mission, la composition, le fonctionnement et surtout le bilan de ces premiers jours de l’institution que dirige Dr Dansa Kourouma.

Ce vendredi, 27 mai 2022, deux (2) panels se sont tenus dans les locaux des deux plus grandes universités de Guinée (Gamal Abdel Nasser et Général Lansana Conté de Sonfonia). A l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry où nous nous sommes rendus, les panelistes avaient pour noms Asmaou Barry, conseillère et le secrétaire général adjoint du CNT, Dr Kalil Aissata Keita.

Devant les encadreurs et étudiants de cette université publique, les panelistes ont expliqué les différentes missions assignées à l’institution avant de lister les activités déjà menées depuis sa mise en place par le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

Selon la conseillère Asmaou Barry, l’objectif de ces rencontres est d’expliquer le bilan des 100 jours d’activité du CNT mais aussi de recueillir l’avis des invités. Concernant les missions du CNT, elle parlera du vote des lois, la défense des libertés et des droits humains et la contribution du CNT dans le cadre de la réconciliation nationale parmi tant d’autres.

A l’en croire, onze (11) activités phares parmi lesquelles il y a l’adoption du règlement intérieur, la finalisation de la mise en place du bureau du CNT et de la récemment mission des conseillers auprès des populations ont réalisées pendant les 100 premiers jours de l’organe législatif guinéen (CNT).

Quant au secrétaire général, il a axé son intervention sur la composition et le fonctionnement du CNT. Au terme de ces différents exposés, encadreurs et étudiants ont posé leurs différentes questions qui ont été aussitôt satisfaites par les panelistes.

Heureux de la tenue de cette conférence, le recteur, Dr Alpha Kabinet Keita a remercié le président du CNT pour cette belle initiative qui, dira-t-il, permettra à tous les Guinéens d’avoir de parfaites connaissances sur les différentes missions du CNT.

Youssouf