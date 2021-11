Université Général Lansana Conté de Sonfonia : L’interdiction de tenues indécentes mise en application

Comme annoncé, les cours ont officiellement repris dans les universités publiques et privées guinéennes ce lundi 1er Novembre 2021 au compte de l’année universitaire 2021 – 2022.

A l’université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLS), certains étudiants, encadreurs et responsables ont rallié les amphithéâtres très tôt ce matin. Et conformément à une décision de l’Université qui circulait sur les réseaux sociaux ces derniers jours, le contrôle était strict à l’entrée de l’Université notamment sur les styles vestimentaires et capillaires des étudiants. Les tenues indécentes et certaines coiffures sont interdites cette année.



Ce lundi 1er novembre, à l’occasion de la rentrée universitaire, des étudiants et visiteurs ont été recalés à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia pour port de tenues indécentes ou à cause de leurs coiffures.

« Vous savez à l’université, le conseil est souverain. Donc, la décision n’était pas encore totalement validée par le conseil de l’université parce que pour ces genres de décision, il faut qu’elles soient partagées par les responsables d’abord. Parce que l’exemple vient d’en haut et l’imitation en bas. Il faudrait d’abord que les enseignants acceptent cette décision et adhérent à la réforme. Donc, hier il y a eu un conseil d’urgence pour dire que oui ce qui a été validé par le conseil d’université sera effectif et la volonté a été partagée par tout le monde. C’est une ancienne volonté mais je crois qu’il y avait quand même des petites contestations à l’interne. Par ce que si vous voulez mettre en œuvre une décision en avant, il faut beaucoup communiquer, il faut passer par l’adhésion des responsables eux à l’intérieur de l’université et c’est ce qui fut fait cette année », a expliqué Sory Sidibé, le secrétaire général de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia.

Djena Maïga étudiante en L2 lettres modernes salut cette décision : « J’estime que c’est une belle décision parce qu’ on ne peut pas s’habiller n’importe comment pour venir à l’université. A l’université, il faut porter des habits qui sont dignes de nom qui peuvent refléter une bonne image »

Cependant, pour les étudiants réfractaires, les responsables de l’université Général Lansana Conté ne comptent pas passer par la méthode forte mais plutôt par la sensibilisation afin de les faire adhérer à la décision.

Christine Finda kamano