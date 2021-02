Université Mercure International: remise des diplômes de la 11ème Promotion ”Amadou Oury Koré Bah”

La salle des actes du Palais du Peuple a servi de cadre ce samedi 6 Février 2021, à la cérémonie de remise des diplômes de la 11ème Promotion de l’Université Mercure international (UMI), qui possède de nos jours 14 formations en licence fondamentale et 7 en master. Cette promotion a eu pour homonyme “Amadou Oury Koré Bah”, enseignant chercheur et recteur de l’UGLC-SC, qui, dans son discours de circonstance, a conseillé aux heureux récipiendaires de ne pas se décourager. « Vous avez fini et vous continuerez à apprendre par vous-mêmes, en acceptant de travailler toujours plus fort. Vous n’avez à peine que 10% du savoir académique, 70% sera acquis par vos propres efforts. C’est pour vous dire que vous resterez le principal acteur de votre réussite. », a indiqué le recteur de l’UGLC-SC.

Prenant la parole, la porte-parole des récipiendaires, Kadiatou Anne Camara, a, au nom des ses camarades, remercié l’ensemble des formateurs et leurs familles respectives. Avant d’ajouter ceci : « Nous avons rêvé, nous avons grandi, nous avons appris et nous avons réussi. Mais le plus important, c’est que nous avons formé une famille (…) Pour nous, c’est une nouvelle vie qui commence, de nouvelles opportunités s’ouvrent à nous (…) Aujourd’hui marque la fin de notre licence, mais aussi le début de notre rêve, le futur (…) Je lance un appel aux entreprises basées en Guinée afin qu’elles nous laissent une chance de prouver ce que nous valons dans le monde du travail. »

La fondatrice de l’Université Mercure, Mme Tounkara Mariame Diallo, a, pour commencer, rendu un hommage à son défunt mari, Georges Faragué Gandhi Tounkara, avant de remercier les différents recteurs des universités présents, les partenaires comme BOCEJ, AGUIPE, les encadreurs et enseignants de son université pour leur “constance professionnelle”. « Chers étudiants sortants de la 11ème promotion, pendant la formation, nous vous avons instruits sur des valeurs de l’excellence, nous vous avons instruits sur la passion de servir, de créer, du don de soi, la passion de vous ouvrir aux autres et d’être à l’écoute de vos semblables. Partout où vous serez, vous devez faire preuve de professionnalisme et de compétence. Vous devez faire preuve de rigueur, de la bonne gouvernance et de l’éthique en toute circonstance. Vous devez innover et surtout respecter vos engagements. », a exhorté la fondatrice de l’Université Mercure international.

Pour finir, l’Inspecteur Général à la Présidence, M. Niamey Diabaté, enseignant et encadreur au sein de cette université, qui a été le parrain de la promotion et le recteur M. Salim Fofana, ont appelé les heureux récipiendaires à être efficaces, courageux, intègres et exemplaires au travail.

Mamadou Yaya Barry