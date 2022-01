UPP, nouvelle plateforme demande que le CNT passe à 114 conseillers

Officialisation ce lundi, 31 janvier de la plateforme UPP (Union des partis politiques) au siège du PUP, le Parti du feu président Lansana Conté.

C’est désormais chose faite, après le CPP, FPP, RPG Arc en Ciel, nous connaissons désormais le nom de 4 ème communauté politique du pays, il s’agit de l’UPP.

Sa présidence est tournante pour 2 mois. Selon les termes du médiateur et porte-parole, Docteur Sékou Koureissy Condé, la création de cette nouvelle plate-forme procède de la nécessaire clarification des approches de solutions aux questions qui se posent aux guinéens en cette période de transition.

« Nous sommes une plate-forme de promotion de l’esprit de dialogue et d’utilisation rationnelle des connaissances et expériences en matière de gestion et de la transition et en vue d’un retour à l’ordre constitutionnel dans des conditions apaisée », dit-il.

L’UPP a déjà adressé une lettre au Président Mamadi Doumbouya avec ampliation au Premier Ministre, au Président du Conseil National de la Transition et au Ministre de l’administration du Territoire, pour demander et expliquer la nécessité d’augmenter le nombre de conseillers à 114 au CNT.

L’UPP a également envoyé une lettre à toutes les plates-formes déjà existantes à se retrouver au sein d’un Forum politique de l’entente pour identifier ensemble les questions essentielles à une bonne marche de cette transition.