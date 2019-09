Urbanisation en Guinée : une vingtaine de journalistes s’approprie le projet SANITA

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le programme de développement et d’assainissement urbain (SANITA-VILLES DURABLES) a organisé, lundi 23 septembre, un atelier de formation à l’intention d’une vingtaine de journalistes des médias publics et privés. Cet atelier qui s’est tenu dans un réceptif hôtelier de Conakry vise à élaborer et adopter des approches d’implication des médias dans le processus de mise en œuvre et de suivi du plan de communication et de visibilité du projet SANITA.

La cérémonie d’ouverture de cette session de formation a été présidée par le représentant du Ministère de la ville et de l’Aménagement du territoire qui, dans son discours, a précisé que le projet a pour objectif de traiter la question de gouvernance et de planification urbaine, d’aménagement et de réalisation de projets de proximité.

« Ce projet ambitionne d’induire des changements notables en instaurant une gouvernance urbaine améliorant la coordination des coalitions multi-acteurs à l’échelle des quartier, communes et régions du pays. Favorisant ainsi l’accès du plus grand nombre de population aux services sociaux de base en Guinée. Ces activités s’articulent autour de question de gouvernance et de planification urbaine, d’aménagement et de réalisation de projets de proximité », a dit Lansana Camara.

Le projet SANITA VILLES DURABLES est financé par l’union européenne à travers le 11ème Fonds Européen de Développement (FED).

Lors de cet atelier de formation, plusieurs thématiques ont été développées pour permettre aux journalistes de mieux s’outiller sur les questions de l’urbanisation.

Pour le manager général du projet SANITA, l’ambition du projet, est de rapprocher des communicateurs.

« Nous avons voulu dans le cadre de ce programme d’appui de l’assainissement et de développement urbain, nous rapprocher davantage de vous communicateurs pour nous puissions ensemble cheminer. Nous sommes à la première année de ce projet et nous avons voulu nous rapprocher de vous communicateurs pour que nous puissions cheminer ensemble », a expliqué monsieur Claude.

A la fin de cette atelier, il a été proposé de mettre en place un réseau de journalistes spécialisé dans la couverture des sujets liés à l’urbanisation et la mise sur pied d’une plateforme multi-acteurs pour la transformation de la gouvernance urbaine en Guinée.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 6565 39