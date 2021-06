Urbanisme : l’élaboration du schéma directeur du Grand Conakry Vision 2040 discuté au cours d’un atelier

Le ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, à travers la direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (DATU) et SANITA VillesDurables, en collaboration avec l’ONU-Habitat, organisent un atelier de présentation des résultats de l’analyse contextuelle et des conclusions préliminaires de la situation urbaine du Grand Conakry.

L’atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre concertée du projet SANITA Villes Durables initié par le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire sur financement de l’Union européenne et exécuté par ONU-Habitat.

L’objectif est de relancer la planification urbaine en Guinée et surtout donner corps et vie à la vision 2040 définie par le gouvernement.

« L’intérêt de cet atelier pour nous est de faire valider les résultats de cette analyse contextuelle et de s’assurer d’avoir un profil actualisé de la situation urbaine du Grand Conakry et des environs. Toutes choses qui devront servir de base, aux prochaines étapes du processus d’élaboration du schéma directeur du Grand Conakry », a indiqué Ibrahima Camara, le directeur national de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme.

« Les enjeux du projet SANITA Villes Durables sont comment retranscrire à travers un certain nombre d’outils de planification et la vision 2040 qui a été définie par l’État et ce, à différentes échelles. Que ce soit au niveau national ou au niveau du Grand Conakry. Il y a un certain nombre d’orientations qui ont été définies il y a plusieurs années. Aujourd’hui, nous sommes en train de travailler à la mise à jour de l’analyse contextuelle du Grand Conakry de manière à actualiser ces enjeux et de faire en sorte que cela soit pris en compte dans les scénarios de développement qui seront retenus dans le cadre du schéma directeur du Grand Conakry », a indiqué Gwendoline Mennetrier, la conseillère technique principale du projet SANITA Villes Durables de l’ONU-Habitat. Avant d’ajouter : « Les enjeux concernent un certain nombre de domaines différents : on parle ici de l’environnement, de sa protection et de sa préservation. On parle de l’amélioration des conditions de vie, des infrastructures mais aussi du développement socio-économique. Tous ces enjeux, nous allons les retranscrire, nous les avons analysés de manière à ce qu’ils puissent abreuver les réponses qui pourront être données à travers le schéma directeur du Grand Conakry ».

Pour le gouvernorat de Conakry, l’élaboration du schéma directeur du Grand Conakry intègre toutes les préoccupations liées à la gestion urbaine. D’où son importance.

« Lorsqu’on parle particulièrement de Conakry Vision 2040, cette vision intègre toutes les préoccupations liées à la gestion urbaine en termes d’enjeux liés à la mobilité urbaine, au foncier, aux problèmes environnementaux, au cadre de vie et tous les enjeux liés à un développement urbain qui se veut pour un futur proche, une ville paisible, épargnée de tous les aléas liés à un habitat précaire, de forte promiscuité, de forte démographie qui jouent sur l’environnement et qui créent des problèmes de santé », a souligné Moundjour Chérif, le directeur de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry.

Le coordinateur général du réseau COJELPAID s’est réjoui de la présentation de l’analyse contextuelle qui, selon lui, permet de rapprocher les populations des politiques développées par les autorités. D’après Abdoul Sacko, elle réduit les conflits entre les citoyens et l’État.

L’atelier réunit les cadres du département de la Ville et de l’Aménagement du Territoire et de l’urbanisme du Grand Conakry.

Sadjo Bah