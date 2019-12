Urgent. Alpha Condé instruit la vulgarisation du projet de nouvelle constitution

La nouvelle est tombée comme un couperet. Le président Alpha Condé s’est jeté finalement à l’eau jeudi en demandant dans son adresse à la nation la vulgarisation du projet de nouvelle constitution.

« (…) Au regard du caractère fondamentalement contradictoire des positions légitimement exprimées et vu les recommandations formulées par le Chef du Gouvernement, j’ai instruit le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en charge des Relations avec les Institutions Républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de Constitution dans le sens des recommandations faites par l’ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Par ce mécanisme, j’ai engagé le processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution en tirant les leçons de notre passé politique et institutionnel et en permettant à notre nation de faire face aux défis des temps présents et futurs. La Commission technique qui a travaillé sous la conduite du Ministre de la Justice a produit un avant-projet de Constitution qui m’a été remis”, dit-il. Non sans ajouter que le Premier ministre lui a fait un rapport pertinent sur des consultations qu’il a menées autour de la Constitution et des élections législatives.

Plus loin, le chef de l’Etat a demandé aux ministres concernés par ce projet de nouvelle constitution de s’employer à le vulgariser auprès du peuple de Guinée. Nous y reviendrons…

Mediaguinee