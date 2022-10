Urgent: Cellou Baldé de l’ufdg libéré et placé sous contrôle judiciaire

Après plusieurs heures d’interrogatoire ce mardi 18 octobre devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn, l’ex député uninominal de Labé, Cellou Baldé a été finalement libéré et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris.

L’ information vient d’être confirmée dans cette soirée par l’un des avocats du concerné, Me Salifou Béavogui.

« Dieu merci, mon client a été placé sous contrôle judiciaire. Il y a eu plus de peur que de mal. Vraiment, on remercie le bon Dieu, on remercie la justice », a dit Me Salifou Béavogui.

A rappeler que c’est hier lundi que Cellou Baldé a été arrêté à Conakry pour des faits relatifs à la manifestation du 28 juillet dernier.

Elisa Camara

+224654957322