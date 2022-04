Urgent. CRIEF : Kassory, Diané, Diakaria et Oyé devant les juges

Les choses s’accélèrent. Après des jours d’audition à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN) les anciens caciques du régime Alpha Condé ont été finalement transférés la CRIEF (Cour de répression des infractions économiques et financières), ce mercredi.

Selon nos informations, ce sont l’ancien Premier ministre et actuel président du conseil exécutif provisoire du RPG ARC-EN-CIEL (ex-parti au pouvoir) Ibrahima Kassory Fofana et les ex-ministres Diakaria Koulibaly des Hydrocarbures, Dr Mohamed Diané de la défense nationale, Oyé Guilavogui des Eaux et Forêts en compagnie de leurs avocats dont Me Salifou Béavogui qui attendent d’être situés sur leur sort.

Au dehors, il y a un risque d’affrontement entre les forces de l’ordre et les militants surexcités du RPG. On apprend que des renforts arrivent pour quadriller davantage la Cour.

Elisa Camara et Yaya Barry