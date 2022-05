Urgent/ Crime de sang en Guinée : Alpha Condé et 26 hauts cadres de son régime interdits de sortir du pays (copie)

Dans un document intitulé « réquisition aux fins d’interaction de sortie du territoire national » le procureur de la République près le tribunal de Dixinn en exécution des instructions écrites du Procureur Général près la cour d’appel de Conakry en date du 4 mai 2022, requiert le Directeur Général de la police de l’air et des frontières d’empêcher Alpha Condé et 26 autres cadres de son régime de quitter le territoire national jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé.

« Vu les instructions aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation en date du 04 Mai 2022 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry reçues à mon Parquet le même jour ;

Attendu que les personnes ci-dessous sont visées par une enquête relative aux faits de meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires, viol, enlèvement, séquestration, incendie, destruction, dégradation de biens publics et privés, pillage et destruction d’objets mobiliers menaces, atteintes à l’ordre public et complicité qu’ils auraient commis, infections prévues et punies par les dispositions des articles 207,208,216,225,239,250,267,303,304,483,19,20,519,514,51 7,585,586 et suivants du Code Pénal » précise le document signé par Algassimou Diallo, procureur de la République près le tribunal de Dixinn.

Voici la liste des personnalités concernées :

Monsieur Alpha CONDE, Ancien Chef de l’Etat de la République de Guinée ; -Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, Ancien Président de la Cour Constitutionnelle;

Monsieur Amadou Damaro CAMARA,Ancien Président de l’Assemblée Nationale;

Monsieur Naby Youssouf Kiridy BANGOURA, ancien Ministre Secrétaire Général à la Présidence;

-Monsieur Claude Kory KOUNDIANO, ancien Président de l’Assemblée Nationale;

-Monsieur Damantang Albert CAMARA, ancien Ministre de Sécurité et de la Protection Civile;

-Monsieur Ibrahima Kalil KABA, ancien Ministre des affaires Etrangères et ancien Directeur de Cabinet à la Présidence de la République ;

Monsieur Tibou CAMARA, ex-conseiller spécial du président de la République ;

-Monsieur Mouctar DIALLO, ancien Ministre de la Jeunesse

Monsieur Bouréma CONDE, ancien Ministre de l’Administration du territoire ;

Monsieur Sanoussy Bantama SOW, ancien Ministre des Sports et de la Culture;

Madame Zenab CAMARA, ancienne Cheffe de Cabinet du Ministère de l’Enseignement Supérieur;

-Madame Domani DORE, ancienne députée à l’Assemblée Nationale;

-Monsieur Toumany SANGARE, ancien Directeur Général des Douanes ;

Monsieur Alhousseny Makanera KAKE, ancien député à l’Assemblée Nationale;

Monsieur Souleymane Dounoh KEITA, ancien député à l’Assemblée Nationale;

Docteur Ibrahima Kassory FOFANA, ancien Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Général Ibrahima BALDE, ancien Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale;

Général Ansoumane CAMARA, alias Baffoé, ancien Directeur Général de la Police;

-Aboubacar Fabou CAMARA, ancien Directeur Central de la Police Judiciaire

Mohamed Lamine SIMAKAN, ancien Commandant de la (Brigade d’Intervention Rapide)

Monsieur Madifing DIANE, ancien Gouverneur de Labé.

Monsieur Aziz DIOP, ancien Préfet de Coyah.

Monsieur Souleymane TRAORE, ancien Directeur du fond d’Entretien Routier.

Monsieur Alpha Ibrahima KEIRA, ancien Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

Madame Zenab Nabaya DRAME, ancienne Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Ahmadou Hamzah Bah