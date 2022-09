Urgent. Décès à Conakry de Kory Kondiano, ex-PAN et grande figure du RPG

Grosse perte pour la Guinée mais aussi pour le RPG ARC-EN-CIEL (ex-parti au pouvoir de l’ancien président Alpha Condé). Longtemps malade selon ses proches, l’honorable Claude Kory Kondiano, ancien président de l’Assemblée nationale [PAN) et dernièrement Haut représentant du chef de l’Etat est une grande figure du paysage politique guinéen. Compagnon de lutte d’Alpha Condé et grand serviteur de l’Etat, désormais feu Kondiano, 80 ans, avait le RPG dans sa vie. Ce grand intellectuel (banquier et enseignant) était récemment en Tunisie pour ses soins avant de rejoindre la Guinée. Il est décédé dans une clinique de la banlieue de Conakry. Sa biographie selon Wikipedia👇👇

Claude Kory Kondiano, né en 1942 à Tyessane, dans la préfecture de Kissidougou et mort le 27 septembre 2022 à Conakry, est le président de l’Assemblée nationale de Guinée.

Marié et père de cinq enfants, Claude Kory Kondiano a fait ses études primaires à la Mission Catholique de Broadou dans Kissidougou dans la région forestière en 1954, puis en 1962 ses études au cours Normal de la Mission Catholique de Dabadougou dans Kankan, au lycée Technique de Bamako (République du Mali) et de l’École Benedict Fribourg.

De 1966 à 1968 une spécialisation en banque, à l’Institut des Sciences Sociales et l’Université de Paris 1- Panthéon- Sorbonne, option Économie de développement.

Entre 1970 à 1972, il fréquente l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences-Po), option Économie et Section Économie du développement.

Dès son retour en république de Guinée dans les années quatre-vingt jusqu’en 2013, il occupe successivement des postes stratégiques, entre autres de Directeur des Études et de la Statistique de la Banque Centrale de Guinée, Directeur de la Caisse Centrale des devises, Secrétaire d’État au Commerce, Conseiller de la BCRG pour les questions de formation, Directeur du Budget et de la Planification de la monnaie guinéenne puis consultant privé.

De janvier 2013 au 22 avril 2020, président de l’assemblée nationale de la Guinée et haut représentant du chef d’Etat Alpha Condé du 20 juin 2020 au 5 septembre 2021.

Niveau internationale

Il devient président du Sous-Comité de change et de compensation de la chambre de compensation de l’Afrique de l’Ouest (CCAO) devenue l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) et membre de la délégation guinéenne chargé de finaliser, avec les délégations d’autres pays membres, les dispositions du protocole portant création du Fond de la CEDEAO.

Enseignement et Recherche Scientifiques

Il évolue dans les plusieurs agences du crédit Lionnais en instance de mémoires de fin d’études supérieur à l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de Paris 1- Panthéon-Sorbonne.

Chargé de cours au CIFB/Guinée, professeur Extra-muros à l’Institut Polytechnique Gamal Abdel NASSER de Conakry et à la Faculté des Sciences Administratives de Donka en Finances Publique et en Économie Bancaire entre 1982 à 1991.

Chargé de cours en Économie Générale au Centre de Formation de la Profession Bancaire, 7 rue du Général Fay à Paris.

Œuvres