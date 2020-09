Urgent : Djelibakoro érigé en sous-préfecture et communale rurale

Ça y est. Longtemps resté un district avec ses plus de 20 mille habitants selon le dernier recensement de la population et de l’habitation au compte de la sous-préfecture de Batè-Nafadji, Djelibakoro vient d’être érigé en sous-préfecture et communale rurale.

C’est le ministre d’Etat aux Affaires Présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané qui a donné l’information aux braves populations de ladite localité ce mardi, 22 septembre 2020, à l’occasion d’un meeting.

Nous reviendrons !

Youssouf Keita