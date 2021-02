Urgent : Fodé Bangoura reconduit à la tête du PUP

Les militants, sympathisants et responsables du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) ont décidé, à l’unanimité de maintenir une nouvelle fois Fodé Bangoura à la tête du parti (PUP).

L’annonce a été faite ce samedi, 20 février 2021 en présence de plusieurs invités dont Elhadj Mamadou Sylla chef de file de l’opposition et président de l’UDG, Me Abdoul Kabelé Camara du RGD, Aboubacar Soumah du GDE, Makalé Traoré du PACT et tant d’autres responsables politiques de l’opposition venus assister à l’inauguration officielle du leur siège, sis à la Camayenne, nouvellement rénové pour un coût de réalisation de 1,5 milliards de francs guinéens avec une capacité d’accueil de 1250 personnes.

Mamadou Yaya Barry