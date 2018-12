Education : la FSPE se désolidarise du SLECG et invite les enseignants à reprendre les cours (déclaration)

C’est un autre coup dur pour le SLECG. L’équipe d’Aboubacar Soumah vient de perdre un de ses alliés de longue date. La Fédération Syndicale Professionnelle de l’Education (FSPE) vient de se désolidariser du mouvement de grève lancé depuis 3 mois, elle appelle les enseignants à reprendre les cours sur toute l’étendue du territoire national. C’est le résultat d’une déclaration que les membres de ce syndicat de défense des droits d’enseignants ont tenu ce jeudi 27 décembre, dans l’enceinte de la bourse de travail sise dans la commune de Kaloum.

‘’Considérant La nécessité de consolider la paix sociale par un dialogue constructif franc, prenant en compte les intérêts supérieurs des travailleurs et travailleuses de l’Education de notre pays, considérant la participation massive et inconditionnelle des enseignants et enseignantes de Guinée durant toute la grève, le bureau exécutif de la Fédération Syndicale Professionnelle de l’Education (FSPE), au nom de l’ensemble de ses adhérents, décide de la suspension provisoire du mot d’ordre de grève) à compter du Jeudi 27 décembre 2018 sur toute l’étendue du territoire national. En conséquence, le bureau exécutif invite tous les enseignants de Guinée à reprendre les cours. Il demande au gouvernement d’ouvrir conséquemment les négociations en vue de satisfaire les légitimes revendications des enseignants de Guinée’’ .

Ci-dessous, suivez la vidéo….

Mohamed Cissé

623-33-83-57