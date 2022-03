Urgent : Hadya Présie parmi les femmes graciées par le président de la transition

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, la président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a gracié 31 femmes emprisonnées à travers le pays. Parmi elles, figure Hadiatou Bah, plus connue sous le nom de Hadya Présie.

L’information a été confirmée à Mediaguinee ce mercredi, 09 mars 2022 par l’avocat de la cinéaste, Me Amadou Oury Diallo.

La cinéaste et ses deux complices ont été condamné le 24 février dernier par le tribunal de première instance de Dixinn dans l’affaire de chantage et de tentative d’extorsion qui oppose Hadya Présie et ses complices à l’opérateur économique, Thierno Mamadou Dansoko.

Mediaguinee