Urgent : Ismaël Dioubaté sort de prison

Placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis le 22 février 2022, l’ancien ministre du budget est sorti de prison ce jeudi 21 avril 2022 et se dirige vers son domicile sis à Kobaya, dans la commune de Ratoma, en haute banlieue de la capitale Conakry.

Pour bénéficier d’un régime de liberté provisoire, Ismaël Dioubaté a mis en gage un bien immobilier dont la valeur est estimée à cinq (05) milliards de francs guinéens.

L’ancien ministre du budget est poursuivi dans l’affaire Nabayagate pour un présumé « détournement et complicité de détournement de deniers publics » en compagnie d’Evelyne Fola Mansaré, ex directrice administrative et financière du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Sadjo Bah