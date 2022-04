Urgent. Kassory, Diané, Diakaria et Oyé envoyés en prison !

La nouvelle vient de tomber. Après des jours d’audition à direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie et envoyés devant les juges de la CRIEF, l’ex-Premier ministre et actuel président du conseil exécutif provisoire du RPG ARC-EN-CIEL Ibrahima Kassory Fofana, les anciens ministres Dr Mohamed Diané, Diakaria Koulibaly et Oyé Guilavogui ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conkary. Ils seront à nouveau devant la chambre de la CRIEF le 11 avril prochain. Nous y reviendrons…