Urgent- Kassory, Diané et Oyé restent en prison, le procureur spécial a relevé appel !

Les anciens hauts dirigeants du pays Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui qui ont bénéficié de libération sous caution restent finalement en prison. Le procureur spécial de la Cour de repression des infractions économiques et financières (Crief) Aly Touré a relevé appel mercredi contre les trois ordonnances devant la Chambre spéciale de contrôle de l’instruction.

En prison [Maison centrale de Conakry] depuis le 6 avril dernier, les ex-Premier ministre Kassory et ministres Oyé Guiiavogui et Dr Mohamed Diané avaient bénéficié d’une libération et placés sous contrôle judiciaire.

Pour la caution selon Me Dinah Sampil, « Kassory et Oyé Guilavogui doivent payer 20 milliards de francs guinéens chacun. Et, Dr Mohamed Diané lui, doit payer 30 milliards de francs guinéens ».

Aux dernières nouvelles, une audience devant la chambre spéciale de contrôle de l’instruction pourrait avoir avoir lieu la semaine prochaine.

Elisa CAMARA