Urgent. Kindia : un incendie fait 4 morts dont deux élèves

Un incendie s’est déclaré la nuit dernière au quartier Ghada Wawa, dans la commune urbaine de Kindia. Ce drame a fait 4 morts dont deux élèves.

C’est aux environs de 1 heure du matin que cet incendie d’origine électrique a coûté la vie à 4 personnes dans une maison familiale au quartier Ghada Wawa. Se trouvant sous le choc, Mamadou Aliou Diallo, commerçant de profession liste les victimes : “c‘est la maison familiale qui a pris feu. Moi j’étais à Comoya, dès qu’ils m’ont informé, je suis parti prendre les sapeurs pompiers, on est venus mais trop tard. J’ai perdu ma maman, Hadja Rouguiatou Chérif, elle a 61 ans, mon premier garçon Amadou Oury Diallo, il a 13 ans, élève en 7ème année. La troisième victime s’appelle Hanma Diallo lui aussi fait première année, la toute petite s’appelle Assiatou Diallo, elle a 4 ans. Donc, ce sont les 4 victimes et la maison a été complètement calcinée. Je suis sous le choc mais je me remets à Dieu. A souligner que c’est suite à un court circuit”.

Ces quatre victimes ont été transportées ont été à la grande mosquée de Gadha Wawa. Elles seront inhumées ce lundi 20 juillet à partir de 10 heures, a expliqué Elhadj Ibrahima Sadio Sow, membre de la coordination Haali pular de Kindia.

« C’est l’épouse du feu d’Elhadj Gassimou originaire de Labé et ses petits fils qui ont trouvé la mort cette nuit dans leur maison . C’est ce qui a mobilisé toutes les 4 coordinations nationales, les citoyens, les 33 Quartiers et 13 districts de Kindia sous l’égide de toutes les autorités notamment Elhadj Mamoudou Camara, inspecteur régional des affaires religieuses de Kindia, les leaders religieux ainsi le président de la coordination de l’Association Haali Pular et autres. Donc, nous avons les 4 corps devant une forte mobilisation ce lundi 20 j’Juillet 2020 au quartier Gadha Wawa commune urbaine de Kindia . Il est prévu de faire l’enterrement ce matin à 10 heures mais il y a la pluie qui menace. Dés qu’on termine la préparation, on va procéder à l’inhumation. Les sages et les autorités ont déjà donné l’autorisation . Nous sommes très contents de toute la population de Kindia. Nous avons noté la présence également la présence des imams, des sages et des autorités”, dit-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

