Urgent. La Cedeao donne 30 jours à la Guinée pour proposer une nouvelle date de la transition…

La 61è session ordinaire des chefs d’Etat et de Gouvernement vient d’annoncer à Accra par la voix du président de la Commission de l’institution sous-régionale de la commission Jean-Claude Kassi Brou que les autorités guinéennes ont ce mois de juillet pour proposer une nouvelle date de la transition.

Mandat a été donné pau nouveau médiateur Boni Yayi de prendre attache avec les autorités de la Guinée.

La Cedeao met ainsi les autorités sous pression car au-delà du mois de juillet si rien n’est obtenu, la Guinée s’exposera à des sanctions économiques et individuelles contre les personnes civiles et non gouvernementale liées à la junte au pouvoir toujours, ajoute Kassi Brou qui cède sa place à un Gambien

Bangaly Steve Touré, depuis Kempeski hôtel à Accra